Baas Rabobank: onduidelijkheid voor boeren is niet goed

Hoe eerder er een landbouwakkoord komt, hoe beter. En hoe duidelijker de afspraken, hoe beter. Dat heeft Rabobank-topman Stefaan Decraene woensdag gezegd in een gesprek met journalisten. De bank heeft van oudsher veel klanten in de agrarische sector en voor hen is er nu nog veel onduidelijkheid over hun toekomst.

“Onduidelijkheid is niet goed”, verklaarde de Belg die begin dit jaar aantrad als nieuwe hoogste baas bij Rabobank. Volgens Decraene is “een landbouwer een ondernemer. Die kijkt niet naar de korte of middellange termijn, maar naar de lange termijn. Die wil duidelijkheid.” De topbankier geeft daarbij aan dat zijn bank niet alleen aandacht heeft voor het klimaat en verduurzaming maar ook voor het “het verdienmodel van de landbouwer”.

De Rabobank kreeg vorige zomer nog de nodige kritiek vanwege zijn rol in de financiering van de landbouw. Sommige politieke partijen wilden dat de financiƫle instelling meebetaalt aan het oplossen van de stikstofcrisis. De bank stelde eerder ook met gemengde gevoelens terug te kijken op het door Nederland gevoerde landbouwbeleid van schaalvergroting, dat voor een groot deel door Rabobank is gefinancierd.

Nederlandse banken, inclusief de Rabobank, zijn inmiddels bereid komende jaren miljarden aan financiering beschikbaar te stellen voor duurzamere landbouw, lieten bronnen vorige maand weten. Maar voorwaarde daarvoor zou wel zijn dat het de overheid en land- en tuinbouworganisatie LTO lukt om tot een landbouwakkoord te komen. Decraene wil niet op de laatste voortgang van het landbouwoverleg ingaan, maar onderstreept dat banken “niet de regie” in handen hebben.

De gesprekken over het landbouwakkoord die woensdag in Den Haag werden gevoerd zijn in de middag op verzoek van LTO opgeschort. Het kabinet gaat als het goed is woensdagavond direct met de landbouworganisatie praten. Het is onduidelijk wat dat voor het vooruitzicht van een deal betekent. Het secretariaat van het landbouwakkoord had eerder al uitgesproken woensdag geen conceptakkoord te verwachten. Wel werd een onderhandelingsresultaat nagestreefd dat betrokken organisaties eventueel aan hun bestuur voor kunnen leggen.