Burgemeesters en kinderen spelen samen buiten op Buitenspeeldag

Zo’n 100.000 kinderen gaan woensdag in het hele land buiten spelen tijdens de jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag. Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon willen met die dag van Nederland “één grote speelplek” maken om kinderen te stimuleren om vaker buiten te spelen. Thema van de zestiende editie van het evenement is ‘Burgemeester, kom je buitenspelen?’. De dag wordt afgetrapt in een speeltuin in Groningen waar zo’n veertien burgemeesters bij aanwezig zullen zijn.

De burgemeesters, waaronder de jongste burgemeester van Nederland, gaan in gesprek met zo’n 150 kinderen over buitenspelen. Ook gaan de burgemeesters dat samen met de kinderen doen.

Volgens Jantje Beton spelen zo’n 300.000 kinderen in Nederland nooit buiten, dat is een op de zes kinderen. De organisatie stuurde daarom eind mei een brandbrief naar de burgemeesters met de oproep om buitenspelen serieus te nemen en daarover in gesprek te gaan met kinderen.

In totaal zijn er meer dan 700 activiteiten door heel het land georganiseerd. Zo wordt in Schoorl (Noord-Holland) een modderrace gehouden, geeft het Residentie Orkest in Den Haag een workshop aan kinderen en zijn de politie en dierenambulance aanwezig bij een buitenspeelactiviteit in Marknesse (Flevoland).

Nickelodeon gaat woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur op zwart. De aftrap van de Landelijke Buitenspeeldag is om 12.00 uur in de speeltuin van Van Ostade Stichting in Groningen.