Gemeenten stemmen in met akkoord jeugdzorg, maar wel morrend

Gemeenten hebben ingestemd met het moeizaam bevochten principeakkoord over veranderingen in de jeugdzorg. Dat hebben zij gedaan tijdens de ledenvergadering van de gemeentekoepel in Groningen. Ze hebben wel een aantal randvoorwaarden gesteld. Zo eisen gemeenten onder meer financiële duidelijkheid over het budget dat zij vanaf 2026 van het Rijk krijgen voor de uitvoering van de jeugdzorg.

Echt van harte is die instemming met de zogeheten Hervormingsagenda niet, zo blijkt uit de de verschillende moties van gemeenten die op de ledenvergadering zijn aangenomen. Gemeenten vinden dat ze “feitelijk met de rug tegen de muur staan”, sinds de VNG heeft laten weten dat het onderhandelingsresultaat van medio april “het hoogst haalbare was”. Dat stelden onder meer de gemeenten Hoorn, Dijk en Waard en Schagen in hun motie.

Naast duidelijkheid over het budget vanaf 2026, willen gemeenten ook dat een onafhankelijke deskundigencommissie goed in de gaten houdt of de veranderingen en verbeteringen in de jeugdzorg wel echt tot besparingen leiden, zoals het kabinet verwacht. Gemeenten zijn bang dat zij weer in de financiële problemen komen, als ze straks toch moeten opdraaien voor tegenvallende besparingsopbrengsten.

Gemeenten vinden het belangrijk dat de jeugdzorg wordt verbeterd en willen daar, voor de jongeren in hun gemeenten, verantwoordelijkheid voor nemen.

De zogeheten Hervormingsagenda had er al in januari 2022 moeten liggen. Daarin worden afspraken vastgelegd over verbeteringen en besparingen in de jeugdzorg. Na maandenlang onderhandelen werden staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het medio april eens over bezuinigingen en verbeteringen in de zorg.