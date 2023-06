Gesprekken landbouwakkoord opgeschort op verzoek van LTO

De gesprekken over het landbouwakkoord die woensdag in Den Haag werden gevoerd zijn op verzoek van LTO opgeschort. Het kabinet gaat nu direct met de landbouworganisatie praten, zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Dat gesprek vindt woensdagavond al plaats. Van der Tak noemt het gesprek heel belangrijk.

Volgens Van der Tak wilde LTO meer toelichting hebben op een aantal stukken. Daarop wilde minister Piet Adema van Landbouw dat dit met meerdere leden van het kabinet zou worden besproken. Daarop vroeg LTO om de gesprekken aan de hoofdtafel dan tijdelijk te pauzeren.

Onderwerpen die nog op tafel liggen zijn onder meer de grondgebondenheid, perspectief voor de boeren en de PAS-melders. Dat zijn boeren die eerder geen vergunning nodig hadden voor hun stikstofuitstoot, maar sinds een rechterlijke uitspraak uit 2019 toch weer wel. “Het gaat ook over de richting en dat de boer het stuur weer in handen krijgt op basis van een ander systeem van landbouw dan we vandaag gewend zijn.”

Eerder had LTO een deadline gesteld voor een landbouwakkoord van 21 juni. Die datum geldt nog steeds, aldus Van der Tak. Maar de gesprekken zijn nog niet geklapt, stelt de LTO-voorzitter. “Maar het landbouwakkoord moet een bepaalde richting opgaan, wat ons betreft.”