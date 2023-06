Initiatiefnemer petitie AI: Nederland moet regelgeving EU omarmen

Het is goed dat het Europees Parlement heeft ingestemd met wetgeving over kunstmatige intelligentie (AI), zegt Kees Verhoeven, een van de initiatiefnemers van de petitie Control AI. “Het is nu cruciaal dat Nederland een voortrekkersrol neemt in de discussie die hierover volgt en de voorstellen gaat omarmen.”

Verhoeven, voormalig D66-Kamerlid en oprichter van Bureau Digitale Zaken, juicht het toe dat er Europese regels komen. “Het is heel goed dat er nu aanscherpingen komen, dat is in lijn met onze petitie.” Zoals het verbod op gezichtsherkenning met slimme camera’s in de publieke ruimte als opsporingsmiddel. “We moeten onze rechtstaat burgerrechten niet vergeten.” Ook noemt hij het goed dat het parlement regels wil voor grootschalige, zelflerende AI-modellen, zoals ChatGPT.

Nu het parlement deze wetgeving heeft aangenomen, praten de lidstaten er verder over. “Nu komt de discussie met de landen. De inzet van onze petitie is dat Nederland de voorstellen van het Europees Parlement overneemt en niet, zoals je dat vaak ziet, gaat terugonderhandelen of de regels gaat afvlakken.”

De petitie is inmiddels ruim 1800 keer ondertekend en krijgt steun van tientallen oud-politici, wetenschappers en schrijvers. De zeven initiatiefnemers willen dat er nog dit jaar Europese regels komen voor AI “om grip op de ontwikkelingen te krijgen” en dat Nederland hier het voortouw in neemt.