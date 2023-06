Kamer praat met Rutte over de koloniale oorlog in Indonesië

De Tweede Kamer praat een groot deel van de dag met premier Mark Rutte over de dekolonisatie van Indonesië (1945-1950). Onafhankelijk onderzoek maakte vorig jaar duidelijk dat het Nederlandse leger in die tijd extreem geweld gebruikte in een poging weer de macht te krijgen in zijn kolonie na de Japanse bezetting.

Direct na het verschijnen van het onderzoek maakte premier Rutte zijn “diepe excuses” aan de Indonesiërs. De verantwoordelijkheid voor de misstanden in deze “koloniale oorlog” lag volgens hem op het hoogste niveau.

Uit het onderzoek bleek dat de Nederlandse krijgsmacht in de oorlog stelselmatig en wijdverbreid extreem geweld gebruikte dat veelal onbestraft bleef. De conclusies zijn “hard maar onontkoombaar. Het kabinet onderschrijft de conclusies. We moeten de beschamende feiten onder ogen zien”, zei Rutte.

Een meerderheid van de Kamer reageerde destijds positief op de woorden van de premier. Een aantal veteranenorganisaties was teleurgesteld. De veteranen worden collectief op het verdachtenbankje geplaatst, stelde het Nederlands Veteraneninstituut.

GroenLinks wil dat het kabinet zich in het debat uitspreekt dat in de oorlog oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Volgens het kabinet is dat niet mogelijk. Wel heeft het eerder aangegeven dat het extreme geweld volgens de huidige definities wel aangemerkt kan worden als oorlogsmisdaad.