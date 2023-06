Ollongren komt met nieuwe luchtverdedigingssteun voor Oekraïne

Nederland geeft opnieuw steun aan Oekraïne om zich te verdedigen tegen de luchtaanvallen door Rusland. Minister Kajsa Ollongren (Defensie) meldt aan de Tweede Kamer dat vier stuks VERA-EG passieve radarsystemen aan Oekraïne ter waarde van zo’n 150 miljoen euro worden gegeven.

Verder zal de minister donderdag tijdens het zogeheten Ramstein-overleg van de bondgenoten van Oekraïne aankondigen dat Nederland 40 miljoen euro zal bijdragen aan de gemeenschappelijke aankoop van luchtverdedigingsmiddelen. Oekraïne wordt dagelijks bestookt met Russische drones en raketten.

Tijdens een bijeenkomst dinsdag in Amsterdam van de ministers van Defensie van de tien Noord-Europese landen die deelnemen aan de Joint Expeditionary Force (JEF) werd ook al 107 miljoen toegezegd voor de luchtverdediging van Oekraïne. Dat geld komt uit het International Fund for Ukraine (IFU) waar Nederland 100 miljoen euro in heeft gestort.

Ollongren laat ook weten dat er in een niet nader genoemd Oost-Europees NAVO-land een trainingscentrum komt om vliegers op te leiden voor de F-16 gevechtsvliegtuigen. Dat is zowel bedoeld om Oekraïners te trainen als ook Oost-Europese landen die hun eigen piloten in dit toestel willen trainen.

Op de korte termijn begint een coalitie geleid door Nederland en Denemarken al met het trainen van Oekraïners voor de F-16. Een Deense minister heeft eerder geopperd dat het in Denemarken kan gebeuren. De trainingen starten de “komende maanden” met een beperkt aantal Oekraïense vliegers, aldus Ollongren.