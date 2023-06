OM vervolgt vier mannen voor ongeregeldheden intocht Staphorst

Het Openbaar Ministerie gaat vier mannen vervolgen voor ongeregeldheden tijdens de sinterklaasintocht in Staphorst op 19 november vorig jaar. De mannen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan openbaar geweld tegen personen en goederen, dat wil zeggen tegen mensen en auto’s op de snelweg A28. Het gaat om drie mannen uit Staphorst van 20, 22 en 27 jaar en een man uit Twenterand van 39 jaar.

De verdachten maakten deel uit van een grote groep mensen die demonstranten van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet KOZP) tegen wilden houden. Ze blokkeerden de afrit naar Staphorst op de A28 en vielen auto’s en mensen van KOZP aan. Reden was dat een deel van Staphorst niet wilde dat “buitenstaanders” zich met de intocht in de Overijsselse plaats zouden komen bemoeien. Leden van de actiegroep en waarnemers van Amnesty International hebben doodsangsten uitgestaan, bleek in mei al uit een onderzoek dat de gemeente Staphorst liet doen.

Volgens het rapport dat in mei verscheen vertrouwde de gemeente er veel te lang op dat het allemaal wel goed zou gaan. Ook was er onvoldoende aandacht voor het grondrecht op demonstreren. De raad keurde het gebruikte geweld meteen na de intocht af, maar zei in mei er wel begrip voor te hebben dat “er diepe onvrede is over de landelijke kritiek op hoe wij hier leven”. Staphorst wil niet weggezet worden als “een achterlijk deel van Nederland”. Staphorst peilt in september de emoties in de samenleving en besluit dan of er dit jaar wel een sinterklaasintocht mogelijk is.

Volgens het OM kan het nog wel een tijd duren voor de vier mannen voor de rechter moeten verschijnen. Dat houdt verband met de beschikbaarheid van advocaten voor de verdachten en de capaciteit bij de rechtbank, aldus het OM.