Onderzoekers Erasmus MC tonen rookgedrag aan met DNA-test

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een DNA-test ontwikkeld die kan aantonen of iemand rookt, niet rookt, of een ex-roker is. Die kennis kan in de toekomst bijvoorbeeld nuttig zijn om de politie te helpen bij onderzoek. Zo ver is het echter nog niet: het onderzoek brengt zulke toepassingen wel “een stap dichterbij”, zo maken de wetenschappers uit Rotterdam duidelijk in hun publicatie.

In het onderzoek is gebruikgemaakt van bloedmonsters van 232 Europeanen. Van die mensen rookten er 90 en waren er 71 ex-roker, de rest had nooit gerookt. De wetenschappers onderzochten het bloed op dertien zogeheten metylatiemarkers, veranderingen in het erfelijk materiaal die tijdens iemands leven ontstaan. Bijvoorbeeld door te roken dus.

Door het DNA uitgebreid te analyseren, konden de onderzoekers het rookgedrag correct vaststellen, melden ze in het tijdschrift Forensic Science International: Genetics.

De ontwikkelaars zijn zich er overigens van bewust dat hun onderzoek zorgen over privacy kan oproepen. Aan de andere kant: “Of iemand rookt kunnen we ook zien op camerabeelden. Dus hoe privĂ© is die informatie?”, vraagt Athina Vidaki zich af in een artikel op de website van het academische ziekenhuis. “Maar mogelijk kunnen we op een gegeven moment ook afleiden uit je DNA in welke omgeving je woont en wat je socio-economische status is. Dan begint het gevoeliger te worden.”