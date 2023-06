Overheden: haast geboden om prijssprong streekvervoer te voorkomen

De tarieven voor stads- en streekvervoer hoeven volgend jaar niet met ruim 11 procent omhoog als de Rijksoverheid de beurs trekt, zoals de Tweede Kamer wil. “Nu de motie om verschraling tegen te gaan nota bene Kamerbreed is aangenomen, staat de deur weer open”, zegt directeur Jan van Selm van DOVA, het samenwerkingsverband van lagere overheden die de zogeheten concessies aan stads- en streekvervoerders verlenen. Zij roepen het kabinet mede namens de ov-sector op haast te maken met compensatie voor de gestegen energieprijzen en opties om kaartjes goedkoper te maken.

Van Selm heeft alle begrip voor de verontwaardiging over de “buitengewoon forse prijsverhoging”. Hij hoopt dat het Rijk verdere verschraling van de dienstregeling helpt te voorkomen. “Het geld moet ergens vandaan komen. We hebben het Rijk de komende jaren hard nodig om onze rol te kunnen spelen in de verduurzaming van het reisgedrag in Nederland. En niet te vergeten om te kunnen blijven bijdragen aan de bereikbaarheid van stad en regio.”

Bij de provincies, die eerder al aan de bel trokken, zit geen financiƫle ruimte voor het ov meer. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) gaf eind april nog aan dat meer geld voor het ov geen optie was, maar daar komt nu dus mogelijk verandering in.

In DOVA werken de twaalf provincies, het ov-bureau Groningen Drenthe, de vervoersregio Amsterdam en de metropoolregio Rotterdam Den Haag samen. De laatste spreekt van een helder signaal van de Kamer. “De vraag is bescheiden: voorkom verder verval maar er is natuurlijk meer nodig.” Melanie van der Horst van de Vervoerregio Amsterdam zegt uit te kijken naar “maatregelen die het ov in rustigere vaarwateren brengt en in staat stelt toekomstige reizigersgroei aan te kunnen. Wij staan klaar om het Rijk hierbij te helpen”.