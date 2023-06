Overijssel bereidt zich voor op presentatie van coalitie

De provincie Overijssel heeft vermoedelijk op vrij korte termijn een nieuwe coalitie. Het is volgens de provincie de bedoeling dat op 12 juli, tijdens de laatste Statenvergadering voor het zomerreces, de gedeputeerden van het nieuwe college worden benoemd. Vooruitlopend daarop stellen de Provinciale Staten volgende week woensdag (21 juni) al de zogeheten benoemingscommissie samen, die bestaat uit twee leden van de beoogde coalitiefracties en twee leden van de oppositiepartijen.

Deze commissie checkt of de voorgedragen kandidaat-gedeputeerden voldoen aan de eisen. De formele benoeming is vervolgens aan de Provinciale Staten.

Onder leiding van de formateurs Wout Wagenmans en Ingrid Geveke is de BBB, de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel, al wekenlang in gesprek met VVD, PvdA, GroenLinks en SGP over een coalitieakkoord. De BoerBurgerBeweging behaalde op 15 maart bij de verkiezingen maar liefst 17 van de 47 zetels in Overijssel. De andere vier formerende partijen hebben met elkaar 13 zetels.

Wagenmans en Geveke gaven de afgelopen weken af en toe een schriftelijke update over het formatieproces. Ze schreven daarin onder meer over de gewenste bestuursstijl (het perspectief van de inwoners centraal stellen) en ze schetsten een globaal beeld van de gesprekken over landbouw en natuur, een belangrijk thema in Overijssel.

Het is de bedoeling dat uit het huidige college van gedeputeerden Tijs de Bree (PvdA) en Gert Harm ten Bolscher (SGP) doorgaan. Volgens ingewijden wordt VVD-fractievoorzitter Erwin Hoogland ook een van de gedeputeerden.

Limburg, Gelderland en Flevoland hebben drie maanden na de verkiezingen al een coalitieakkoord bereikt. In de andere provincies lopen de gesprekken nog.