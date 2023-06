Politie doet onderzoek in Gelders natuurgebied om vermiste man

De politie doet woensdag in een natuurgebied aan de Giffelerweg in het Gelderse Neede onderzoek vanwege de vermiste Wico van Leeuwen. Dinsdag werd een 49-jarige man uit Eibergen (Gelderland) opgepakt omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning. In februari werd al een 28-jarige man uit Borculo aangehouden, hij zit nog vast.

De politie kan verder niets zeggen over het onderzoek. Van Leeuwen is sinds mei vorig jaar vermist. Hij werd voor het laatst gezien in zijn woonplaats Borculo, in de gemeente Berkelland. Hij was toen 48 jaar oud. De politie denkt dat Van Leeuwen niet meer leeft en door een misdrijf om het leven is gekomen.

De politie deed vorig jaar al op meerdere plekken onderzoek, waaronder in het Twentekanaal in Enschede, in een vijver aan de Borculoseweg in Eibergen en in een bosperceel aan de Scherpenoordsdijk in Geesteren. Ook doorzocht de politie meerdere woningen.