Rover waarschuwde al jaren voor problemen met Eurostar

Dat de Eurostar in 2024 zeven tot elf maanden lang niet rijdt, is voor Rover geen verrassing. De directeur van de reizigersorganisatie, Freek Bos, bevestigt berichtgeving van De Telegraaf dat hij al “vijf jaar lang” waarschuwt voor de aanstaande problemen met de internationale trein. Hij vindt het “onbegrijpelijk” dat er in al die jaren geen oplossing is aangedragen.

De treinverbinding tussen Amsterdam en Londen ligt er straks maandenlang uit vanwege een grondige verbouwing van Amsterdam Centraal. Door die renovatie is er tijdelijk geen plek voor de hal waar nu de marechaussee de noodzakelijke paspoortcontroles uitvoert. Er wordt nog gewerkt aan een tijdelijke terminal in de Amstelpassage onder het station, maar die is nog niet klaar. “We hebben gewaarschuwd: gooi pas oude schoenen weg als er nieuwe zijn”, zegt Bos hierover.

Een NS-woordvoerder stelt dat de situatie “heel complex” is. Volgens ProRail zouden de verbouwingen niet kunnen wachten en omwille van de veiligheid kunnen de paspoortcontroles in de hal niet langer plaatsvinden als er al gerenoveerd wordt. De NS wil “niets liever” dan de Eurostar door te laten rijden. De woordvoerster heeft – net als Eurostar – nog wel hoop dat er een oplossing komt. De partijen gaan later dit jaar in een “ultieme poging” om de tafel met staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) in de hoop toch nog even met de tijdelijke terminal door te kunnen gaan.

Rover is niet de enige die ontevreden is over de gang van zaken. Tweede Kamerleden zeiden vorige week in een debat met Heijnen “niet te geloven dat er geen oplossing is”. Ook wilden zij weten of wel “alles op alles” wordt gezet om de trein te laten rijden.