Van der Tak (LTO) zwijgt over kans op landbouwakkoord voor overleg

LTO-voorman Sjaak van der Tak wil niet ingaan op de vraag of hij nog gelooft met het kabinet tot een landbouwakkoord te komen. Dat zegt de boerenvoorman voorafgaand aan een overleg met een flinke kabinetsdelegatie. Zijn organisatie LTO Nederland schortte eerder op woensdag eenzijdig en tot verrassing van landbouwminister Piet Adema het gesprek over het landbouwakkoord op.

Daarop nodigde het kabinet de grootste belangenorganisatie voor boeren uit voor een onderling overleg. Een flinke kabinetsdelegatie is aanwezig: naast premier Mark Rutte en Adema schuiven stikstofminister Christianne van der Wal, minister Mark Harbers (Infrastructuur), klimaatminister Rob Jetten en Hugo de Jonge (minister voor Ruimtelijke Ordening) aan. Het kabinet lijkt daarmee LTO aan tafel te willen houden van het landbouwoverleg. Eerder schoof Rutte al aan bij een nachtelijke onderhandeling, waar volgens ingewijden het klappen van het overleg op tafel heeft gelegen.

“Ik kan die niet beantwoorden”, zei Van der Tak op de vraag of hij nog gelooft in een succesvol resultaat van de onderhandelingen. “U kan van alles vragen”, zei Van der Tak tegen de verzamelde pers op het ministerie van Landbouw. “Die ga ik niet beantwoorden.” Hij wilde alleen zeggen dat LTO perspectief wil voor boeren. Het voltallige bestuur van LTO was aanwezig op uitnodiging van het kabinet.