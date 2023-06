Videoland maakt serie van boek Peter R. de Vries

Videoland is bezig met een serie gebaseerd op het boek Een moord kost meer levens van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Acteurs Jacob Derwig en Chris Peters vertolken een hoofdrol in de vierdelige serie, die vanaf dit najaar op de streamingdienst te zien is, meldt RTL Boulevard.

“Het is altijd zijn droom geweest dat dit verfilmd of een serie zou worden”, zei dochter Kelly de Vries bij het entertainmentprogramma. “Daar is hij ook bij leven nog aan begonnen. Royce en ik, samen met onze moeder, hebben dit met een heel team af kunnen maken.” Dat het boek nu binnenkort te zien is als serie is “wel heel bijzonder”, aldus zoon Royce de Vries.

De kinderen van de in 2021 in Amsterdam neergeschoten misdaadjournalist zijn nauw betrokken bij de serie. “Het is iets wat wij vinden dat toebehoort aan de nalatenschap van onze vader”, zegt Royce. “Wij vinden het onze taak om daarover te waken. Dus daarom willen wij als producent bij deze serie betrokken zijn, juist omdat we ook weten dat mijn vader het zo belangrijk vond dat iets waarheidsgetrouw is.”

De Vries vertelt in het boek het waargebeurde verhaal van Paul Spruit, wiens vader werd gearresteerd voor een dubbele kindermoord. Pauls moeder haalt haar ex-man in huis, die gewelddadig is. Paul steekt uiteindelijk zijn stiefvader neer en dumpt zijn lichaam bij een kerkhof.