Acteur Club van Sinterklaas bekent misbruik van minderjarige

Tegen een acteur van de Club van Sinterklaas is donderdag 1,5 jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist in de rechtbank in Zwolle. De man heeft het plegen van ontucht met een minderjarig meisje uit Deventer bekend.

Volgens het Openbaar Ministerie verleidde de 58-jarige Tim de Z. het 17-jarige meisje terwijl hij misbruik maakte van zijn bekendheid als de Hoge Hoogte Piet van de Club van Sinterklaas. Hij wisselde met zijn fan berichten uit die langzaamaan seksueel van karakter werden. “Ik vond dat heel spannend”, zei de acteur uit Amsterdam donderdag op vragen hierover van de rechters. Tijdens een ontmoeting in maart 2022 hebben ze elkaar in zijn woning in Amsterdam bij de geslachtsdelen betast, bekende hij.

Uiteindelijk boekte hij in juni 2022 in Deventer een hotelkamer. Onderweg daar naartoe werden zowel het meisje als de acteur door de politie onderschept. De afspraak in Deventer was bedoeld om ’te knuffelen’ op de hotelkamer, zei De Z., en mogelijk zou het tot seks komen. Hij beloofde haar een exclusieve video waarin hij speelt te tonen in ruil voor seks, aldus de officier van justitie.

Het meisje stuurde hem 708 foto’s en video’s waarop ze naakt seksuele handelingen met zichzelf verricht. Dat was in opdracht van De Z., zei de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie kwalificeert dit materiaal als kinderporno. “Ik voel me schuldig. Ik voel veel schaamte en berouw”, zei De Z.

De acteur speelde naast in de speelfilms van de Club van Sinterklaas onder meer in de film New Kids Turbo en in televisieseries als Mocro Maffia, Flikken Maastricht en Goede Tijden, Slechte Tijden.

De gevolgen van deze strafzaak zijn voor de acteur enorm, zei advocaat Jantina Rump. “Het acteren en doceren zal hem, gelet op het huidige klimaat, onmogelijk gemaakt worden.” Ze doelde daarbij op de verdenkingen rond het tv-programma The Voice of Holland. Volgens de raadsvrouw heeft De Z. feitelijk geen misbruik gemaakt van het meisje. “Hij heeft haar niet verleid tot het hebben van seks.”

De rechtbank doet op 29 juni uitspraak.