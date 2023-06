De rooms-katholieke bisschoppen veroordelen “elke vorm van slavernij”. Ze erkennen dat “ook katholieken mensen tot slaaf hebben gemaakt” en deelgenomen hebben aan slavenhandel. Volgens de bisschoppen heeft slavernij tegenwoordig nieuwe vormen aangenomen waaronder uitbuiting, dwangarbeid, kinderarbeid, prostitutie en gedwongen huwelijken. Dat schrijven de bisschoppen donderdag in een verklaring in aanloop naar de landelijke herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli.

De Raad van Kerken, het samenwerkingsverband van grote en kleine kerkelijke organisaties in Nederland, trok tien jaar geleden al het boetekleed aan voor betrokkenheid bij slavenhandel. Nu erkennen de bisschoppen van de rooms-katholieke kerk dat “slavernij onvoorstelbaar leed heeft gebracht.” “We willen het slavernijverleden onder ogen zien. En we realiseren ons dat de voorsprong in economische ontwikkeling in het deel van de wereld waarin wij leven mede mogelijk werd door slavernij en kolonialisme. We zijn ons er van bewust dat mensen die nu leven kunnen lijden onder deze zondige structuren uit het verleden”, aldus de bisschoppen.

Volgens de bisschoppen zijn er wereldwijd bijna vijftig miljoen mensen die nu te maken hebben met moderne slavernij. De meeste slachtoffers bevinden zich onder de armsten en meest kwetsbaren. “De veroordeling van elke vorm van slavernij is het erkennen van de waardigheid van ieder mens”, stellen de kerkbestuurders.

De Nederlandse kerken houden op 30 juni in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een dienst om de afschaffing van de slavernij te herdenken. De dienst staat in het teken van verwerking, reparatie en herstel van verhoudingen. De bisschoppen hopen op “een toekomst van gerechtigheid, verzoening en vrede”.