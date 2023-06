Bloemendaal krijgt twee opvanglocaties voor asielzoekers

Asielzoekers kunnen worden opgevangen in de Noord-Hollandse dorpen Aerdenhout en Overveen. De gemeenteraad van Bloemendaal, waar ze onder vallen, heeft daarmee ingestemd. De komst van de asielzoekers is nog niet definitief, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet de voorgestelde plekken nog goedkeuren.

In Overveen komt waarschijnlijk een opvang voor zestig mensen aan de Westelijke Randweg. In Aerdenhout zouden twintig tot dertig minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen in de Heilige Antoniuskerk aan de Sparrenlaan. De mogelijke opvang leidde in de dorpen tot onrust. Bij een gemeenteraadsvergadering vorige week werden journalisten van De Telegraaf belaagd.

De gemeenten in de regio Kennemerland (Haarlem en omstreken) hebben samen een plan gemaakt om ruim 2100 asielzoekers op te vangen. Iedere gemeente draagt een of twee mogelijke locaties voor. Naast Haarlem en Bloemendaal zijn dit Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.