De brandweer is donderdagmiddag druk geweest met het blussen van een brand in meerdere appartementen boven een supermarkt aan De Ploeg in Apeldoorn. De veiligheidsregio meldt rond 17.30 uur dat het sein brand meester is gegeven. Er stonden vier appartementen in brand en de brandweer zette vier bluswagens in. Door de brand kwam veel rook vrij.

Een groep kinderen van een kinderdagverblijf in de omgeving is in veiligheid gebracht.