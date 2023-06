D66 wil waarschuwing bij reclame voor dynamisch energiecontract

Energiebedrijven moeten als het aan D66 ligt consumenten gaan waarschuwen voor de risico’s van een dynamisch energiecontract, waarbij de prijzen van energie die op de groothandelsmarkt volgen. Dat betekent in de praktijk dat de prijs van elektriciteit elk uur verandert en die van gas elke dag.

Aanbieders adverteren volgens D66-Kamerlid Raoul Boucke met lage prijzen, waar niet de risicopremies in zitten die wel in rekening worden gebracht bij vaste en variabele contracten. Maar zij vertellen er vaak niet bij dat de prijzen in de donkere en koude wintermaanden snel en hoog kunnen oplopen. Daar wil Boucke verandering in brengen, zodat mensen “van tevoren weten waar ze nou precies voor kiezen”.

Het aandeel dynamische energiecontracten op het geheel is nog beperkt, maar neemt wel toe. Van de miljoenen huishoudens in Nederland hebben er nu 178.000 een dynamisch contract. Dat is een derde meer dan in december vorig jaar, aldus cijfers van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

“Mensen mogen zelf kiezen wat voor een energiecontract ze afsluiten, maar het is dan wel goed dat ze zich bewust zijn van de risico’s”, zegt Boucke. Hij wijst erop dat de prijzen extra wisselvallig zijn door de oorlog in Oekraïne. “Mensen die nu een dynamisch contract afsluiten, kunnen in de winter verrast worden door een hoge energierekening die ze misschien niet kunnen betalen.”