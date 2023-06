FDF en Agractie: nog altijd geen vertrouwen in landbouwakkoord

Boerenactiegroepen Farmers Defence Force (FDF) en Agractie hebben nog altijd geen vertrouwen in een landbouwakkoord dat boeren perspectief kan bieden. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd door landbouw- en tuinbouworganisatie LTO die tot diep in de nacht met het kabinet in gesprek was. “De LTO-voorzitter is zelf niet eens een boer”, zegt FDF-voorman Mark van den Oever donderdagochtend. Hij omschrijft het voortdurende overleg over een landbouwakkoord als “een groot toneelstuk”.

Er lijkt intussen wel wat meer zicht op een akkoord. LTO en het kabinet zeiden vannacht dat er beweging is, en dat volgende week verder wordt gepraat. Het akkoord gaat over het verduurzamen van de landbouw tot 2040. Het kabinet wil minder uitstoot van stikstof en CO2, de boeren duidelijke regels en goede prijsafspraken.

FDF en Agractie zitten niet aan tafel bij het overleg, maar wachten af. “Nu is het rustig afwachten. Als er een akkoord is gaan we het eerst beoordelen. Daarna kijken we of we weer actie gaan voeren”, zegt Van den Oever. Agractie wil als er eenmaal een akkoord is een grote enquĂȘte houden onder boeren om te weten hoe iedereen erover denkt. Ook Agractie sluit nieuwe acties komende zomer niet uit.

Vorig jaar zomer waren er ook al hevige boerenprotesten. Onder meer distributiecentra van supermarkten waren toen doelwit van boerenacties. Boze boeren verhinderden met hun tractoren dat er vrachtwagens in of uit konden rijden, waardoor de bevoorrading van winkels lastig werd. Dit jaar waren er ook al meerdere acties waarbij boeren trekkers gebruikten om te demonstreren. Verspreid over het land hangen er ook nog steeds veel boerenprotestvlaggen.