Grote brand in flatgebouw in Arnhem, tientallen mensen geëvacueerd

In een flatgebouw in Arnhem heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed. De brand werd rond 03.30 uur ontdekt in een woning op de vierde etage van het gebouw aan Stedumhof in de wijk Vredenburg. Tientallen mensen hebben hun woningen moeten verlaten en worden opgevangen in een ruimte in het flatgebouw, laat een woordvoerster van de veiligheidsregio weten. Een iemand is nagekeken door ambulancepersoneel in verband met rookinhalatie.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden en ongeveer een half uur later was de brand geblust. De woningen die zijn geëvacueerd worden gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Het is onduidelijk wanneer en of de bewoners kunnen terugkeren. De bewoners van het appartement waarin het vuur uitbrak, kunnen vanwege de brandschade in ieder geval niet terug, aldus de veiligheidsregio.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.