Kabinet komt met sportwet om taak en rol overheden vast te leggen

Om de sport in Nederland in de toekomst beter te organiseren, komt minister Conny Helder (Sport) met een sportwet. Daarin moeten de verantwoordelijkheden die overheden hebben voor bijvoorbeeld sportvoorzieningen worden vastgelegd. Het gaat met name om gemeenten die investeren in accommodaties, sportclubs ondersteunen en eventueel buurtsportcoaches regelen. Daarnaast wil ze dat een onafhankelijk integriteitscentrum, dat ze al eerder aankondigde, in de nieuwe wet wordt vastgelegd.

In het beoogde centrum kunnen sporters terecht als ze grensoverschrijdend gedrag willen melden. In de wet worden meteen de taken en functies vastgelegd zodat ze voor iedereen duidelijk zijn.

De minister meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat ze met het wetsvoorstel landelijk beleid, lokaal beleid en sportakkoorden op elkaar af wil stemmen. Doel van de sportwet is om de sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden en de kwaliteit en veiligheid te vergroten.

“Sport is van enorm belang. Niet alleen vanwege de grote maatschappelijke waarde, maar ook omdat het leuk en gezond is. Het verbetert je kwaliteit van leven, ongeacht je leeftijd. Door sport mede als publieke verantwoordelijkheid vast te leggen in de wet, wil ik ervoor zorgen dat het bij de rijksoverheid en gemeenten hoger op de agenda komt”, laat Helder weten.