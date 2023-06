Kabinet: meer vertrouwen, echt een stap gezet richting boeren

Volgens premier Mark Rutte is het “vertrouwen verder toegenomen” tussen boerenorganisatie LTO Nederland en het kabinet na een overleg om het landbouwakkoord te redden. Hij spreekt van een “belangrijke stap” waardoor de gesprekken worden voortgezet. “We hebben ook echt wel stappen naar de agrarische partijen toe gezet”, zegt landbouwminister Piet Adema.

Daarmee heeft het kabinet voorkomen dat het overleg is geklapt en de belangrijkste partij aan tafel van het landbouwakkoord wegloopt. LTO sprak op woensdag eerst nog van een “impasse”. Adema erkent dat het om “stevige thema’s” gaat, waarover een “goed gesprek is gevoerd”. Ook het kabinet hoopt “volgende week hom of kuit te geven”, waarmee de bewindsman exact dezelfde woorden gebruikte als LTO-voorman Sjaak van der Tak.

Volgens Van der Tak heeft het kabinet echt bewogen op enkele belangrijke thema’s. Dat bevestigt Adema. Het gaat evenwel om “ingewikkelde thema’s” die “verder worden uitgewerkt”. Het kabinet zal de zaken invullen en op papier zetten, volgende week dinsdag wordt verder gesproken. Uiterlijk woensdag wil LTO besluiten of er genoeg vertrouwen is om door te praten.

Hoewel zowel LTO als het kabinet in eerste instantie niet wilde zeggen op welke onderwerpen vooruitgang is geboekt, zei Adema dat het onder meer om de afspraken over de verhouding tussen de hoeveelheid land en het aantal koeien gaat.

Betrokkenen zeggen al langer dat de belangrijkste weken voor het landbouwakkoord zijn aangebroken. “Dat hoort gewoon bij het proces”, betekent Adema. “We zitten in de eindfase”. Daardoor wordt het spannender of het overleg tot een akkoord zal leiden, en de discussies worden ook scherper.

Adema gaat ervan uit dat volgende week in een soortgelijke setting wordt onderhandeld, dus opnieuw met een grotere groep ministers.