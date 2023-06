Koninklijke trein na staatsbezoek België met pensioen

De koninklijke trein gaat na het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan België brengen met pensioen. Dat heeft de NS donderdag bekendgemaakt. Het koninklijke rijtuig krijgt een plekje in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

De trein is “aan het einde van haar levensduur” en wordt daarom uit gebruik gehaald. De koninklijke trein werd zo’n 160 jaar ingezet voor binnen- en buitenlandse reizen van het staatshoofd en voor het vervoer van staatshoofden die ons land bezoeken.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gebruiken de trein van 20 tot en met 22 juni tijdens het staatsbezoek aan België voor het laatst. Tijdens het staatsbezoek van België aan Nederland in 2016 hebben koningin Máxima en koningin Mathilde van België ook gebruikgemaakt van de koninklijke trein, ter gelegenheid van de opening van het toen vernieuwde station Utrecht Centraal.

Het koninklijke rijtuig werd in 1864 voor het eerst gebruikt. Het werd in de jaren daarop regelmatig vervangen door een modernere versie. Inmiddels is de tiende versie ervan in gebruik.