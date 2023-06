Politie Brabant na zoekactie verdronken vermisten: trieste afloop

Twee vermissingen, namelijk die van een 6-jarige jongen in Lith en die van een 54-jarige man in Eersel, kennen een “trieste afloop”, zegt de politie in een bericht over de incidenten in Brabant. Zowel het kind als de man zijn verdronken teruggevonden.

Het jongetje verdween woensdag tijdens een bezoek met zijn ouders aan recreatieplas De Lithse Ham. “Er is die avond tot diep in de nacht naar het jongetje gezocht”, zegt de politie. Donderdag rond het middaguur hebben duikers zijn lichaam in het water gevonden.

Woensdag rond 19.00 uur kwam de melding binnen dat een man vermist was geraakt in het water bij het E3 Strand in Eersel. De man uit Valkenswaard wilde zwemmend de plas oversteken, zijn familie sloeg alarm toen hij na enige tijd nog niet terug was. Een zoekactie op woensdagavond was zonder succes. Donderdag tegen het einde van de middag werd zijn lichaam alsnog gevonden in het water.

“In beide gevallen wensen wij de nabestaanden veel sterkte toe”, aldus de politie.