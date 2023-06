Minister wil wachtlijsten zwemles inkorten met lessen in daluren

Sportminister Conny Helder neemt maatregelen tegen lange wachtlijsten voor zwemles, laat ze weten in een Kamerbrief. Zwemscholen kampen met lange wachtlijsten vanwege personeelstekorten en lockdowns in de coronaperiode, waardoor zwembaden dicht moesten. De minister wil dat kinderen onder meer vaker les krijgen op rustige tijden, bijvoorbeeld vlak na school.

Samen met de branche wil de minister een proef houden op zo’n tien locaties in Nederland. Ze hoopt dat zwemscholen en -baden meer gaan samenwerken, “zodat de luwe uren benut kunnen worden om de lange wachttijden terug te dringen.” Ook meldt ze dat de sector de komende tijd extra inzet op het opleiden van nieuwe zweminstructeurs.

De branche heeft er volgens Helder voor gezorgd dat de wachttijden wel zijn verminderd. Zo werden examens ingepland tijdens reguliere zwemlessen. Ze meldt dat de lange wachttijden niet leiden tot minder kinderen met een zwemdiploma.

Hoeveel kinderen wachten op zwemlessen is niet bekend. Er is volgens de minister geen centraal overzicht van wachttijden voor zwemles en kinderen kunnen ingeschreven staan bij meerdere zwemscholen. “Enige wachttijd voor zwemles is niet problematisch, maar te lange wachttijden zijn ongewenst”, schrijft Helder.