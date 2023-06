Mondkapjesplicht en avondklok centraal in pittig Kamerdebat

Over de mondkapjesplicht, scholensluiting en de avondklok worden donderdag vier bewindspersonen, waaronder premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers, door de Tweede Kamer aan de tand gevoeld. De Kamer debatteert een groot deel van de dag over het tweede onderzoeksrapport naar de kabinetsaanpak van de coronacrisis. Dat is uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Het onderzoek ging naast deze omstreden maatregelen ook over de vaccinatiestrategie van het kabinet en de aankoop van vaccins.

Het zal een pittig debat worden, omdat een deel van de Kamer fel gekant was (en is) tegen een aantal van deze maatregelen. Een groot deel van de Kamer vindt het daarnaast nog steeds onbegrijpelijk dat de effectiviteit van de genomen coronamaatregelen nooit goed zijn geëvalueerd.

De Kamer heeft eerder al zijn onvrede geuit over de scholensluiting, die op 14 december 2020 door Rutte vanuit het Torentje werd afgekondigd. Dat besluit leidde “bij scholen en ouders tot verwarring en frustratie als uit de communicatie van het kabinet blijkt dat de scholensluiting vooral is bedoeld om het aantal contacten en reisbewegingen van ouders te verminderen, en niet om de kinderen zelf te beschermen tegen het virus”, schrijft de OVV in zijn rapport.

Door de scholensluiting zijn leerlingen hard geraakt, omdat ze leerachterstand opliepen en ook mentale problemen kregen.

De OVV vindt dat het kabinet ook andere omstreden coronamaatregelen, zoals de avondklok en mondkapjesplicht, beter had moeten onderbouwen. De invoering van een avondklok is “een maatregel die diep ingrijpt op grondrechten doordat het de bewegingsvrijheid van mensen beperkt”, schrijft de OVV. Juist dat punt ligt bij diverse Kamerfracties zwaar op de maag.

De vaccinatieplannen van het kabinet in januari 2021 waren in de ogen van de OVV niet flexibel genoeg. Te lang werd er vanuit gegaan dat het vaccin van AstraZeneca als eerste klaar zou zijn. Toen bleek dat andere vaccins (BioNTech/Pfizer en Moderna) eerder konden worden ingezet, moesten de plannen worden omgegooid. De vaccinatiecampagne liep daardoor vertraging op.

Naast Rutte en Kuipers zijn ook justitieminister Dilan Yeşilgöz en minister Dennis Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) bij het debat aanwezig.

In het eerste rapport van de OVV ging het over de eerste maanden van de coronapandemie. Daarover heeft de Kamer op 1 februari een debat gevoerd.