Na festivalseizoen mogelijk weer asielzoekers bij Walibi Holland

Als het laatste festival op Walibi Holland bij Biddinghuizen is geweest, wordt het terrein mogelijk weer gebruikt als opvang voor asielzoekers. Staatssecretaris Eric van der Burg heeft daarom gevraagd bij de gemeente Dronten, waar Biddinghuizen onder valt. Dronten heeft naar eigen zeggen “een positieve grondhouding”, maar wil eerst met omwonenden praten.

Van november tot april verbleven ongeveer 1500 asielzoekers op de tijdelijke opvanglocatie. Volgens de gemeente verliep dat goed, “er is weinig tot geen overlast ervaren”.

Dronten heeft het verzoek van de staatssecretaris donderdag gedeeld. Daarin schrijft Van der Burg “dat de nood in het aantal opvangplekken in Nederland onverminderd hoog is”. Het kost volgens de staatssecretaris tijd om meer structurele plekken te creĆ«ren. “In de tussentijd blijft tijdelijke grootschalige opvang op noodlocaties noodzakelijk om te voorkomen dat asielzoekers geen dak boven hun hoofd hebben.” Van der Burg hoopt dat Walibi Holland van september tot maart beschikbaar is om opnieuw maximaal 1500 asielzoekers op te vangen.