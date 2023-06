In het Gelderse Lochem heeft aan de Zutphenseweg een natuurbrand gewoed. De brandweer zette meerdere voertuigen in om het vuur te bestrijden. Een stuk grond van twintig bij honderd meter stond woensdag rond 23.30 uur in brand. Ongeveer een uur later was het vuur onder controle, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio.

De brandweer is nog aan het nablussen. De oorzaak van de brand is onbekend.