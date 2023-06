Nederlander in Nieuw-Zeeland cel in voor downloadsite MegaUpload

Een Nederlander is donderdag in Nieuw-Zeeland veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf, omdat hij een belangrijke rol speelde bij MegaUpload, een van de grootste downloaddiensten ter wereld. Bram van der K., oorspronkelijk afkomstig uit Zwolle, is onder meer schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie.

Gebruikers van MegaUpload konden muziek, films, tv-programma’s, e-books, games en computerprogramma’s met elkaar delen. De houders van de auteursrechten kregen daar geen vergoeding voor, ze zeggen dat ze daardoor honderden miljoenen aan inkomsten zijn misgelopen. Het platform had naar eigen zeggen ongeveer 180 miljoen gebruikers. In 2012 werd de dienst uit de lucht gehaald.

Van der K. en een andere verdachte, die donderdag ook is veroordeeld, hebben vorig jaar een schikking getroffen met justitie. Daardoor worden ze niet uitgeleverd naar de Verenigde Staten, dat het tweetal ook wilde vervolgen. De Amerikaanse autoriteiten vragen nog wel om de uitlevering van de oprichter en leider van MegaUpload, de Duitse internetondernemer Kim Dotcom. Hij verzet zich daartegen.