NS: tussen Sloterdijk en Haarlem alleen bussen in weekend

Wie komend weekend met het openbaar vervoer vanuit Amsterdam naar Zandvoort wil, kan het eerste deel van de reis alleen afleggen per bus. ProRail werkt van vrijdag 16 tot en met zondag 18 juni aan het spoor rond Amsterdam Centraal. Daardoor rijden er geen treinen tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem.

De NS zet bussen in die vaak zullen rijden, maar waarschuwt dat het vanwege het zomerse weer druk zal zijn bij de opstapplaatsen en in de bussen zelf. Reizigers die daar geen gat in zien, kunnen “een andere bestemming overwegen”, aldus de Spoorwegen. Degenen die wel in de bus stappen, krijgen het advies genoeg water mee te nemen. Op de meeste stations is een watertappunt beschikbaar.

Tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee rijden twee extra treinen per uur.