OM: agenten mochten schieten op gewapende cliënt zorginstelling

De drie agenten die in augustus vorig jaar een gewapende man bij Iriszorg aan de Tarweweg in Nijmegen neerschoten, handelden volgens de geldende instructies. Dit concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek door de rijksrecherche. “Het politieoptreden, waarbij de verdachte zwaargewond raakte, was daarmee gerechtvaardigd”, meldt het OM donderdag.

De 60-jarige man uit Groesbeek was cliënt bij de instelling voor verslavingszorg en had tijdens een gesprek met twee medewerkers een vuurwapen tevoorschijn gehaald en daarmee geschoten. De medewerkers vluchtten de spreekkamer uit. De man zat daarna gewapend in de wachtkamer met het vuurwapen en een ijzeren staaf.

Na aankomst van de politie richtte de man zijn wapen op de drie agenten. Hij reageerde niet op hun bevelen om zijn wapens te laten vallen en gooide de ijzeren staaf tegen een deur. Daarop heeft de politie na een waarschuwingsschot meermalen gericht op de man geschoten.

De rijksrecherche stelde vast dat de agenten een einde wilden maken aan de onveilige situatie voor anderen in het pand van Iriszorg, in de wetenschap dat er in de spreekkamer al geschoten was. Er is geen reden om de agenten te vervolgen, aldus het OM.

De man uit Groesbeek werd eind april door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging voor een poging doodslag en bedreiging. Hij is in hoger beroep gegaan.