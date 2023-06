Opvanglocatie voor 264 asielzoekers in Breda

Aan de Heerbaan in de Bredase wijk Heusdenhout komt een opvanglocatie voor maximaal 264 asielzoekers, zo heeft de gemeente donderdag gemeld. De opvang komt in een gebouw dat nu nog deels wordt gebruikt als kantoorpand. Breda heeft wel gezegd dat de stad “prioriteit wil geven” aan het onderbrengen van zogeheten kansrijke asielzoekers die, na het krijgen van hun verblijfsvergunning, “gekoppeld worden aan Breda of deze regio”.

De opvang is bedoeld voor een periode van tien jaar. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had de gemeente om medewerking gevraagd.

Het pand moet nog geschikt worden gemaakt voor de opvang. Zo moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd waarin wordt verzocht om de bestemming van het gebouw te wijzigen van ‘kantoor’ naar ‘maatschappelijk’, zo legt de gemeente uit. “De verwachting is dat de bewoners eind 2024 van de nieuwe opvanglocatie gebruik kunnen gaan maken.”

Wethouder Arjen van Drunen (Wonen en Inburgering) zegt dat Breda de maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen met het huisvesten van de asielzoekers. “We beseffen ons ook dat het voor de buurt impact heeft als er veel nieuwe bewoners bijkomen. Daarom willen we samen met de buurtbewoners en organisaties in de omgeving de komende maanden bespreken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen.”

Op 23 juni vindt een informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden en andere belanghebbenden. Die kunnen dan in gesprek met het COA en de gemeente.