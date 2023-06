Pand in Utrecht gesloten na vondst explosief

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft een pand aan de Kanaalstraat in de wijk Lombok voor dertig dagen gesloten na de vondst van een explosief. Het incident is een “ernstige aantasting van de openbare orde en veiligheid” en er zou ook kans zijn op herhaling, staat in een bericht van de gemeente Utrecht.

Het explosief werd donderdagochtend verwijderd en afgevoerd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Volgens lokale media zag het voorwerp eruit als een granaat. Het pand waar het werd aangetroffen, zou een restaurant zijn.