Politieactie aan de gang in Sas van Gent, nog onbekend waarom

In de Zeeuwse plaats Sas van Gent is donderdagavond de politie bezig met een actie. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Volgens een woordvoerster van de politie is er sprake van een “incident met gevaarzetting”. Wat dat concreet betekent en waar het gevaar uit bestaat, is onduidelijk.

Ze kan niet meer vertellen dan dat er ook helikopters zijn ingezet en ook een eenheid van de DSI, de Dienst Speciale Interventies.

Een groot gebied is afgezet bij de plaats in Zeeland. Waar precies kan ze niet zeggen. Omroep Zeeland stelt dat een deel van de Westkade (N252) is afgesloten. De Zeeuwse krant PZC zegt dat er agenten in kogelwerende vesten staan bij een afzetting.