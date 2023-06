Spannende stemming EU-parlement over natuurherstelwet Timmermans

De milieucommissie van het Europees Parlement stemt over de natuurherstelwet die Eurocommissaris Frans Timmermans een jaar geleden heeft ingediend. Het wordt een spannende stemming omdat de 88 leden vooralsnog gelijk verdeeld lijken (44 tegen 44) en de uitkomst een belangrijke graadmeter is voor de stemming van het voltallig parlement.

Op de plenaire zitting van volgende maand zal duidelijk worden of het parlement de positie van de machtige milieucommissie volgt en hetzij Timmermans’ beoogde wet naar de prullenmand verwijst, hetzij wil onderhandelen over een definitieve wet. Eerder verwierpen twee andere parlementscommissies, die van landbouw en van visserij, de omstreden wetgeving al. Volgens critici gaan de voorgestelde maatregelen om flora en fauna te beschermen en te herstellen te ver.

De politieke sfeer rond de stemming is gespannen. De in de EVP verenigde christendemocraten stapten eerder uit de onderhandelingen over een compromistekst binnen de ENVI geheten milieucommissie. Ook bij de liberalen zijn veel critici. Tegenstanders hebben verschillende amendementen ingediend om de natuurherstelwet te verwerpen.

De Groene fractie riep de ENVI-leden op om het verzet op te geven. “Deze wet is cruciaal om de komende jaren de natuur in Europa, die in kritieke toestand verkeert, te verbeteren. Bedrijven, burgers en wetenschappers dringen er allemaal op aan dat dit nodig is”, pleit ENVI-vicevoorzitter Bas Eickhout (GroenLinks).