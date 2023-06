Taghi vecht bij rechter handboeienregime in EBI aan

Ridouan Taghi stapt naar de rechter omdat hij sinds kort handboeien moet dragen bij iedere verplaatsing op zijn afdeling binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Volgens zijn detentieadvocaat Thomas van der Horst heeft de gevangenisdirectie geen reden of motivering gegeven voor het handboeienregime.

Van der Horst bevestigt hiermee berichtgeving van Crimesite. Tegenover die website zegt de advocaat dat handboeien op de gevangenisafdeling alleen in uitzonderlijke gevallen worden gedragen en alleen als dit vanuit veiligheidsredenen strikt noodzakelijk is. Zo’n beslissing dient volgens hem nadrukkelijk te worden gemotiveerd. Evenmin is Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, verteld hoelang het handboeienregime geldt. De raadsman noemt het een vergaande maatregel en zeer vernederend en vervelend voor zijn cliënt, die zelf spreekt van een verkapte strafmaatregel en het zwaarder maken van de detentieomstandigheden.

Het is nog niet bekend wanneer de zitting met de beklagrechter is, zegt de advocaat die zich met Taghi’s detentie-gerelateerde onderwerpen bezighoudt. Het wordt een mondelinge behandeling waarvoor drie rechters van de rechtbank in Den Bosch naar Vught komen. Taghi heeft het recht daarbij zelf aanwezig te zijn, met zijn advocaat. De gevangenisdirectie laat zich vertegenwoordigen door de landsadvocaat. Een woordvoerster van de EBI zegt niet over individuele gevallen te kunnen praten.

Taghi wordt maandag verwacht in de gerechtsbunker in Amsterdam voor een extra zitting in het Marengoproces, waar hij zal spreken over zijn advocatenwissel. Na de aanhouding van Inez Weski eind april zat Taghi zonder advocaat. Inmiddels is duidelijk dat advocaat Michael Ruperti een nieuw verdedigingsteam wil samenstellen.