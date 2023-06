52e editie Pinkpop van start in Landgraaf

De 52e editie van Pinkpop gaat vrijdag van start in Landgraaf. De eerste dag van het festival staan optredens van onder anderen P!nk, Ellie Goulding en Bente op het programma.

Verder maken onder meer The Lumineers, de Editors, The War On Drugs, Niall Horan en Goldkimono hun opwachting in Limburg vrijdag. Op de andere festivaldagen zullen onder meer de Red Hot Chili Peppers, Daði Freyr, Prins S. en De Geit, Nielson, Orange Skyline, The Script, OneRepublic en The Black Keys het podium betreden.

Net als vorig jaar wordt warm weer verwacht, hoewel niet zo heet als vorig jaar. “Net zoals ieder jaar houden we het weer nauwlettend in de gaten”, liet festivalmanager Niek Murray eerder weten. Zo staat de organisatie in contact met meteorologen en zijn afspraken gemaakt met het Limburgs drinkwaterbedrijf WML om meer waterpunten neer te zetten.