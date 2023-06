AOb: onderwijspersoneel gaat staken na zomer

Personeel in het basis- en voortgezet onderwijs gaat na de zomer staken. Dat voorspelt althans voorzitter van de Algemene Onderwijsbond Tamar van Gelder. Reden om te gaan staken is het uitblijven van een loonbod dat de inflatie compenseert, geeft de AOb aan.

Onderwijsvakbonden, waaronder de AOb, willen 12 procent loonsverhoging in 2023. De AOb meldde eerder dat het Rijk geld biedt voor een loonsverhoging van hooguit 5 procent, lager dan de inflatie.

De looneis werd eerder door vakbond CNV Onderwijs, de AOb, FNV Overheid en FvOv neergelegd in een ultimatum dat vrijdag verliep. Ook toen al dreigden de bonden dat als het kabinet niet akkoord gaat met de looneis, na de zomervakantie collectieve acties en stakingen zullen volgen.

De AOb meldt vrijdagavond dat het kabinet in een brief heeft laten weten niet over te gaan tot “het nog verder verhogen van de cao-ruimte”, zo citeert de bond op de site. “Dat wordt staken na de zomer”, zegt Van Gelder in datzelfde bericht.

Buiten het onderwijs stijgen de lonen op dit moment vaak mee met de inflatie, zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers. “Dan mogen de lonen in het onderwijs niet achterblijven. We hebben de afgelopen jaren heel hard gestreden voor een eerlijk salaris, en dat heeft vorig jaar eindelijk resultaat opgeleverd. De salarissen in het primair onderwijs zijn toen verhoogd – de achterstand van tientallen jaren is toen ingelopen. Dat moeten we ons dit jaar niet meteen weer laten afpakken.”