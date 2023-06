Bestuur D66 betreurt overstap In ’t Veld naar Volt

D66-partijvoorzitter Victor Everhardt betreurt de overstap van Europarlementariër Sophie in ’t Veld naar Volt. In een reactie op het vertrek benadrukt D66-leider Sigrid Kaag vooral dat de partij vanuit Den Haag en Brussel zal blijven werken aan verdere democratisering, samenwerking en een radicale koers voor Europa.

In ’t Veld is sinds 2004 als lijsttrekker voor D66 in Brussel actief. Vrijdagochtend heeft ze het bestuur over haar vertrek geïnformeerd en in een brief aan D66-leden uitgelegd waarom ze na dertig jaar haar lidmaatschap van de partij opzegt en zich bij Volt aansluit.

“Wij betreuren het dat Sophie de partij nu, na al die jaren inzet, verlaat”, zegt Everhardt. “Sophie was bijna twintig jaar een vaste kracht in het Europees Parlement. Ze zette zich in voor een sterker en veiliger Europa”, meldt Kaag in een verklaring op Twitter. “Als rapporteur van de onderzoekscommissie voerde ze recentelijk nog een succesvolle strijd tegen spionagesoftware. Haar vertrek markeert het einde van een lange periode.”

D66-minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) zei voor aanvang van de ministerraad dat hij In ’t Veld “heel hoog” heeft staan. “Ze heeft zich twintig jaar lang ingezet voor Europa en dat waardeer ik zeer.” De kritiek van In ’t Veld op de partij, herkent Weerwind niet.

In ’t Veld schrijft dat ze twee belangrijke redenen heeft om D66 de rug toe te keren. “Europa lijkt tegenwoordig geen ‘chefsache’ meer te zijn voor D66”, schrijft ze. “In woord zijn we nog steeds fervent aanhangers van de Europese gedachte”, maar in de praktijk “is de nationale politiek in Den Haag steeds meer het middelpunt geworden van ons denken en handelen. Europese kwesties dienen als wisselgeld in de nationale politiek.” Daarnaast vindt ze dat grensoverschrijdend gedrag in de partij “niet adequaat wordt aangepakt” en dat slachtoffers in de kou blijven staan.

Volgens Weerwind heeft de partij Europa in haar verkiezingsprogramma een prominente plek gegeven. “Daar waar een MeToo-affaire speelt, pakken we als D66 door en pak ik als bewindspersoon door.”

De top en het bestuur van D66 hebben niet opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag van voormalig D66-prominent Frans van Drimmelen. Pas een jaar geleden hebben het bestuur en Kaag hun excuses aangeboden voor de gang van zaken. In 2015 en 2016 heeft Van Drimmelen zich grensoverschrijdend gedragen tegenover een D66-medewerker.