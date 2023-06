Een explosie was de oorzaak van een brand die vrijdagochtend uitbrak in een pand in Rotterdam, meldt de politie. De brand brak uit in een portiek van een pand aan de Franselaan in het westen van de stad.

“Er ontstond korte tijd brand en zeven bewoners zijn uit twee woningen geĆ«vacueerd. Niemand raakte gewond”, aldus de politie.

De politie doet onderzoek naar wat de explosie heeft veroorzaakt en naar de toedracht van het incident.