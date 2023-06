Breed verzet tegen test scholieren tijdens carnaval

Meer dan 160 mensen hebben vrijdag vanuit verschillende politieke partijen, carnavalsverenigingen en scholen gezamenlijk een brief gestuurd naar minister Dennis Wiersma (VVD) van Onderwijs, waarin ze hun ongenoegen uiten over de doorstroomtoets voor basisscholen. En dan vooral over het moment waarop de minister die wil laten plaatsvinden: in de carnavalsperiode.

“Een onbegrijpelijke keus, die gevolgen heeft voor ons immaterieel erfgoed. Een traditie waar we trots op zijn. Een traditie die moet blijven leven. Een traditie die begint bij kinderen op scholen.” De ondertekenaars van de brief willen dat Wiersma in gesprek gaat met de verenigingen of besturen van provincies en gemeenten, en zodoende zelf ziet wat zijn beslissing in de praktijk betekent.

“U heeft meerdere brieven en oproepen vanuit het land gekregen”, staat in de brief. “Van de provinciebesturen tot de signalen van de kleinste buurten waar carnaval ofwel Vastelaovend een groot begrip is. Het is een traditie van grote culturele waarde. Van de Boeskoolstad in Oldenzaal tot de Tempeleers in Maastricht en van het Kielegat in Breda tot Knotsenburg in Nijmegen. Ondanks deze dringende oproepen lezen wij op 7 juni dat u geen extra ruimte geeft om de doorstroom toetsen af te laten nemen. Dit betreuren wij en doen hierbij een laatste oproep. Deze brief is een verzameling van alle oproepen, geluiden, brieven die we als lokale bestuurders hebben gekregen. Een oproep die breed gedragen is. Een oproep die het ‘’uitschreeuwt’’ dat u luistert.”

Carnaval is volgens de briefschrijvers “drie dagen investeren in sociale cohesie die verbindt, het erfgoed en de leefbaarheid in ons land. Het is verbroedering, trots. Buiten je bubbel treden.” Juist de basis van deze traditie wordt op de scholen gelegd, aldus de briefschrijvers. “Ieder kind, of je het nu mee hebt gekregen van thuis of niet, wordt hierin meegenomen. Kinderen niet meenemen op die leeftijd heeft enorme consequenties voor onze traditie.”

De briefschrijvers roepen Wiersma op tot een acceptabele oplossing te komen en het gesprek aan te gaan.