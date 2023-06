CDA-bestuurders: kijk hoeveel asielzoekers gemeente kán opvangen

Per gemeente moet een streefgetal worden vastgesteld voor het maximumaantal asielzoekers dat daar kan worden opgevangen. Dat schrijven CDA-bestuurders in een visiestuk. Gemeenten moeten hierbij zelf ook de ruimte krijgen om aan te geven hoeveel mensen zij kunnen opvangen. Het aantal moet dan ook gebaseerd worden op basis van de “draagkracht” van de gemeenten.

Tegenover het ‘streefgetal’, in feite een maximum, staat ook een norm voor de kwaliteit van opvang waar gemeenten aan moeten voldoen, zegt een kerngroep namens de Bestuurdersvereniging van het CDA in een position paper. De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer is voorzitter van de kerngroep, waar ook voormalig partijleider Sybrand Buma (nu burgemeester van Leeuwarden) deel van uitmaakt.

Dat vraagt nogal een omslag, erkennen de bestuurders. “Voor het Rijk betekent dit dus dat er nationaal een maximaal aantal asielzoekers moet worden vastgesteld dat kan worden opgevangen. Komt het aantal daar boven, dan heeft Nederland niet meer de capaciteit om de opvang menswaardig te faciliteren en is het in strijd met de minimale norm waar wij aan kunnen en willen voldoen.”

De CDA-bestuurders denken dat de veelbesproken spreidingswet, waarmee het kabinet voor een betere verdeling van het aantal asielzoekers over het land wil zorgen, “wat verlichting kan geven voor de korte termijn”. Maar, zeggen de christendemocraten, ook de spreidingswet kent met de huidige aantallen asielzoekers die naar Nederland komen “uitgangspunten die in de praktijk onderlinge solidariteit juist zullen ondermijnen”. Door het grote aantal migranten is de druk op gemeenten, de zorg en het onderwijs te groot volgens de CDA’ers. “Op dit moment is het aantal te huisvesten asielzoekers een onbeïnvloedbaar gegeven. Er is geen enkele bovengrens.”