Covid-19 is geen infectieziekte meer in de hoogste categorie

Covid-19 is niet langer meer een infectieziekte met een A-status, schrijft zorgminister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer. De afschaling betekent dat artsen en bijvoorbeeld laboratoria positieve testen niet meer hoeven te melden aan de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en). Wel gaat de monitoring van het virus door, bijvoorbeeld via onderzoek in het rioolwater. Het kabinet kan dan snel actie ondernemen, mocht dat nodig zijn.

Kuipers volgt met zijn besluit het RIVM, dat al eerder had geadviseerd de A-status voor Covid-19 te laten vervallen. Overigens blijven algemene corona-adviezen overeind, zoals thuis blijven als je ziek bent en bij lichte klachten overleggen met de werkgever om thuis te kunnen werken. Dat is volgens de minister nodig om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Het luchtwegvirus kan nog steeds ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, vooral bij kwetsbare mensen zoals ouderen.

In het voorjaar vervielen al de laatste corona-adviezen en -regels. Zo hoef je geen (zelf)test meer te doen bij klachten. Als je wel corona hebt, hoef je ook niet meer in isolatie te gaan. Sommige basisadviezen blijven wel van kracht zoals in je elleboog hoesten en niezen, regelmatig je handen wassen en voor voldoende frisse lucht te zorgen.

De ontwikkelingen van het virus, dat ruim twee jaar lang een pandemie veroorzaakte, worden ook nog bijgehouden op het zogeheten coronadashboard. Ook de financiering voor de GGD’en voor corona-activiteiten wordt anders nu het virus niet meer de A-status heeft.