De grote brand in het Groningse Pieterburen is onder controle, meldt de brandweer. Waarschuwingen over de rookontwikkeling zijn ingetrokken. Blusploegen zijn bezig met nabluswerkzaamheden.

De brand woedde in een schuur achter een woning. Omdat er veel rook ontstond, werd een NL-Alert verstuurd om omwonenden te waarschuwen.