Heijnen gaat nóg een ‘ultieme poging’ doen tot redden Eurostar

Staatssecretaris Vivianne Heijnen gaat nóg een ‘ultieme poging’ doen om de maandenlange onderbreking van de treinverbinding tussen Amsterdam en Londen tegen te gaan. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Woensdag had zij zich al gewaagd aan een ‘ultieme poging’, maar deze mislukte.

Heijnen bezocht woensdag Amsterdam Centraal met als doel het vinden van een oplossing, maar deze laat dus op zich wachten. Dit deed zij samen met Eurostar, ProRail, NS, UK Borderforce, Koninklijke Marechaussee, gemeente Amsterdam en reizigersvereniging Rover.

Het probleem met de treinverbinding, de Eurostar, is dat de paspoortcontrole niet meer in de vertrekruimte in Amsterdam kan plaatsvinden vanwege een verbouwing aan Amsterdam Centraal.

De staatssecretaris laat in deze nieuwe poging de mogelijkheid van het langer openhouden van de huidige opstapplek en het versnellen van de bouw van de nieuwe vertreklocatie de komende maanden onderzoeken. Op die manier zou de Eurostar gewoon vanaf Amsterdam Centraal kunnen blijven vertrekken.

Als blijkt dat de trein niet meer vanaf Amsterdam kan vertrekken, wil de bewindsvrouw kijken naar “hoe de gevolgen voor de reiziger zo klein mogelijk gemaakt kunnen worden”. Ze oppert hierbij een overstap in Rotterdam of Brussel.