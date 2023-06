Hendrik-Ido-Ambacht herbergt maximaal 200 vluchtelingen op boot

In Hendrik-Ido-Ambacht (Zuid-Holland) komt een boot waarop maximaal tweehonderd vluchtelingen zullen worden opgevangen. In een extra raadsvergadering op donderdag is daartoe besloten, meldt de gemeente vrijdag.

Met de noodopvang geeft de gemeente naar eigen zeggen “gehoor aan de dringende oproep van de staatssecretaris om extra opvangruimte aan te bieden aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)”. De boot zal begin juli aanmeren en is beschikbaar voor bewoning gedurende twee jaar.

Op de boot, genaamd Bellriva, worden in eerste instantie 150 mensen ondergebracht. Het gaat om mensen die momenteel al geruime tijd met elkaar samenleven in Dordrecht. De crisisopvang in Dordrecht sluit per 1 juli. Ook 32 bewoners die momenteel verblijven aan de Weteringsingel in Hendrik-Ido-Ambacht verhuizen naar de boot. Zodra de verhuizing rond is, sluit de locatie aan de Weteringsingel.

De boot komt te liggen aan de Citadelkade, naast een boot die er sinds april vorig jaar ligt voor Oekraïense vluchtelingen. Beide boten worden beheerd door andere organisaties. Elke organisatie krijgt een eigen toegang en beveiliging.

Burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht zegt zich te kunnen voorstellen dat inwoners en ondernemers zorgen hebben over de komst van de boot en de extra vluchtelingen. “Ik wil graag benadrukken dat we er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat het verblijf van deze mensen in onze gemeente goed verloopt”, stelt hij in een verklaring.

Het COA kan geen plek bieden aan de vele vluchtelingen die zich wekelijks melden in Ter Apel bij het aanmeldcentrum daar. Met een prognose van 70.000 asielzoekers dit jaar dreigt de asielketen net als vorig jaar overbelast te raken. Om te voorkomen dat mensen daar weer in het gras moeten slapen, hebben gemeenten een dringend verzoek van de staatssecretaris ontvangen opvang te bieden.