Leiden laat onderzoek doen naar slavernijverleden

De gemeente Leiden en Universiteit Leiden gaan een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de koloniale en slavernijgeschiedenis van de stad. Doel is om te ontdekken welke connecties de stad en de samenleving hadden met “alle Nederlandse koloniale gebieden”, zegt wethouder Abdelhaq Jermoumi (Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs).

De universiteit gaat twee onderzoekers werven om het verkennende, wetenschappelijke onderzoek uit te voeren. Door meer kennis te krijgen over wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld, kan er ook “meer begrip ontstaan voor de pijn en de langdurige impact van het slavernijsysteem op de nazaten van tot slaaf gemaakte Nederlanders”, aldus de wethouder.

Volgens de gemeente is de verwevenheid van de Leidse geschiedenis met de koloniale en slavernijgeschiedenis op verschillende manieren terug te zien. Zo toonde eerder onderzoek de relatie tussen de neergang van de textielhandel en het slavernijverleden aan.

“Toen de textielhandel van de Leidse Daniel van Eijs in het slop raakte, besloot hij te gaan investeren in plantages in Berbice, de voormalige Nederlandse kolonie aan de noordkust van Zuid-Amerika. Van Eijs investeerde niet alleen, maar bemoeide zich ook met de manier waarop tot slaaf gemaakten behandeld werden op de plantages. Dit roept verdere vragen op, evenals de plantage in Suriname, met de naam Leijden en het militaire steunpunt met diezelfde naam”, schrijft de gemeente.

De verwachting is dat de onderzoekers dit najaar zullen starten. De resultaten worden dan volgend jaar verwacht.