Limburgs parlement kritisch over plan voor landelijk gebied

“Teleurstelling”, “buikpijn” en “niet goed genoeg”: Limburgse Statenleden hebben vrijdag kritisch gereageerd op het conceptplan van het provinciebestuur voor de aanpak van het landelijk gebied. Het plan is vooral nog te weinig concreet, vinden de Staten.

Volgende week wordt in Limburg een nieuwe coalitie geïnstalleerd, maar het oude bestuur stelde het concept voor de aanpak van het landelijk gebied op. Provincies moeten namelijk voor 1 juli een plan inleveren bij het kabinet voor het halen van doelen voor onder meer natuur, stikstof, water en klimaat, willen ze aanspraak maken op een bijdrage uit een landelijk fonds van ruim 24 miljard euro voor de bekostiging.

Het Limburgse bestuur legde deze week een concept voor aan de Provinciale Staten. Het bestuur concludeert daarin dat “de algemene indruk is dat de natuur in Limburg in een slechte staat verkeert”. Het verlenen van vergunningen voor stikstofuitstoot, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij de bouw, wordt volgens de provincie “steeds moeilijker”. Het verminderen van de stikstofuitstoot door landbouw en industrie staat in het plan centraal, met vrijwilligheid als “uitgangspunt”.

Maar het bestuur maakt al op de eerste pagina’s kenbaar dat de maatregelen mogelijk niet voldoende zullen zijn. Belangrijke reden is dat Limburg voor een groot deel aan het buitenland grenst en de provincie heeft geen invloed op hoeveel stikstof daar wordt uitgestoten.

De Partij voor de Dieren (PvdD) en GroenLinks noemden het vrijdag opvallend dat direct al wordt gesteld dat de maatregelen niet toereikend zullen zijn. Volgens D66 staan er bovendien veel te weinig concrete maatregelen in het stuk. Gedeputeerde Geert Gabriëls (GroenLinks) stelde dat Limburg echter al beter bezig is dan andere provincies “die slechts een houtskoolschetsje inleveren”. Het opstellen van een concreet plan is voor alle provincies lastig, omdat er nog veel landelijke afspraken missen.

Toch vonden meer partijen dat het plan concreter moet. Zo wil de BoerBurgerBeweging (BBB) dat duidelijker wordt welke maatregelen effect hebben op welke bedrijven. Ook het CDA had “meer voortgang verwacht”. De PvdA sprak van “een hoog abstractieniveau”.

De provincie stelt dat er tussen de 2 en 6 miljard euro nodig is voor uitvoering van het plan. Volgens Gabriëls zal Limburg 6 miljard “waarschijnlijk niet krijgen” van het Rijk. Volgens hem moet er met minder geld vooral gekeken worden wat er van de plannen wel en niet uitgevoerd kan worden.